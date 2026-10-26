नोएडा में सीवर के मेनहोल में लगी 'स्वास्तिक' वाली ईंटें, बवाल के बाद प्राधिकरण का एक्शन

जागरण संवाददाता, नोएडा। सनातन धर्म में शुभता, मंगल और कल्याण का प्रतीक माने जाने वाले स्वास्तिक चिह्न वाली ईंटें सीवर के मेन हाल चैंबर में लगाए जाने का आरोप सामने आने के बाद नोएडा के सेक्टर-49 में मामला गरमा गया है।

नई सीवर लाइन के निर्माण कार्य को लेकर उठे इस विवाद में नोएडा सिटीजन फोरम ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एनसीएफ के संयोजक और आरडब्ल्यूए सेक्टर-49 के अध्यक्ष प्रशांत त्यागी ने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस मामले को उठाया है।

स्वास्तिक चिह्न वाली ईंटों को हटवाने की मांग उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और सीवर के मेन हाल चैंबरों में लगाई गई स्वास्तिक चिह्न वाली ईंटों को हटवाने की मांग की है। पवित्र स्वास्तिक चिह्न को लेकर उठे सवाल, निर्माण कार्य पर आपत्तिप्रशांत त्यागी द्वारा साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों के आधार पर आरोप लगाया गया है कि सेक्टर-49 में डाली जा रही नई सीवर लाइन के तहत बनाए जा रहे मेनहोल चैंबरों में स्वास्तिक चिह्न अंकित ईंटों का इस्तेमाल किया गया है।

एनसीएफ का कहना है कि स्वास्तिक सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र प्रतीक है, जिसका धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और मांगलिक अवसरों पर विशेष महत्व है। ऐसे में धार्मिक प्रतीक वाली ईंटों का सीवर के मेनहोल में इस्तेमाल किए जाने पर संगठन ने गंभीर आपत्ति जताई है।