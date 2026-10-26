3 साल बाद नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए कवायद तेज, 34 करोड़ का टेंडर जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे किनारे सेक्टर-151ए में बन रहे अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कार्यदायी संस्था को चुनने की प्रक्रिया तेज की है। प्राधिकरण ने निविदा सूची में 34.66 करोड़ रुपये का री-टेंडर जारी कर शेष सिविल व फिनिशिंग कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का खाका खींचा है।

बता दें सेक्टर-151ए के गोल्फ कोर्स का निर्माण 2022 तक पूरा होना था। तीन वर्ष की देरी इस विश्वस्तरीय परियोजना के निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक जुलाई 2021 को कश्यपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया था।

30 जून 2022 तक होना था पूरा अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूरा होना अनिवार्य था। तय समय पर काम न होने पर प्राधिकरण ने कई बार मोहलत दी और अंतिम डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई। इसके बावजूद कंपनी काम पूरा नहीं कर सकी।