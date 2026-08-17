'घरों में पहुंचा एसिड जैसा पानी', दहशत में नोएडा के लोग; प्राधिकरण से तुरंत कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-12 में सोमवार सुबह घरों में सप्लाई हुआ पानी बेहद गंदा, पीला और लोगों के अनुसार, एसिड जैसा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई।

प्लाट ओनर्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (पोरवा), सेक्टर-12 ने नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।

पोरवा के अध्यक्ष ने बताया कि सुबह नलों से आया पानी सामान्य नहीं था। पानी का रंग पीला होने के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए।

पानी दूषित होने की वजह क्या?

लोगों का कहना है कि यदि पाइपलाइन के जरिए ऐसा पानी घरों तक पहुंच रहा है तो यह जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर मामला है। प्राधिकरण को तत्काल पानी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच करानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि पानी दूषित होने की वजह क्या है।