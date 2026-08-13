इंदिरापुरम में दूषित पानी की समस्या बरकरार, शिकायतों पर नहीं हो रही सुनवाई

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में बृहस्पतिवार को दूषित पानी की आपूर्ति हुई। दुर्गंध युक्त पानी आने के कारण लोग रोजमर्रा के जरूरी कार्य भी नहीं कर सके। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं किया गया।

इंदिरापुरम के नीति नीति खंड-एक निवासी आइडी मित्तल ने बताया कि लंबे समय से बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। बीते दो दिन पानी थोड़ा साफ आया था, लेकिन फिर से स्थिति जस की तस हो गई है। अब फिर से दुर्गंधयुक्त पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे बुजुर्गों को हो रही है जो अकेले रहते हैं। वह बाहर से बोतलबंद पानी लाने में भी सक्षम नहीं हैं। आए दिन करानी पड़ती है टंकियों की सफाई उन्होंने बताया कि गंदा पानी आने के कारण आए दिन लोगों को टंकियों की भी सफाई करनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि नहाने से लेकर पीने तक के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है।