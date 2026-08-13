पाइपलाइन बिछाते ही घरों में आने लगा मटमैला-बदबूदार पानी, जन स्वास्थ्य विभाग ने गलती देखकर किया अनदेखा

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। गांव गढ़ी केसरी में पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई स्थानों पर पेयजल कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ग्रामीणों के घरों में दूषित पानी पहुंचने लगा है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षतिग्रस्त कनेक्शनों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।

घर आ रहा मटमैला और बदबूदार पानी ग्रामीण नीरज, सुरेश, विनीत और कपिल ने बताया कि गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इस दौरान कई जगह पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण नलों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है।