सोनीपत में बड़ा हादसा: स्टंटबाजी जान पर पड़ी भारी, मालगाड़ी पर चढ़ा किशोर करंट से झुलसा

जागरण संवाददाता, सोनीपत। रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर स्टंट दिखाना राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के एक छात्र की जान पर भारी पड़ गया।

ऊपर से गुजर रही हाईवोल्टेज तार की चपेट में आने से छात्र बुरी तरह झुलस गया। कुछ देर मालगाड़ी की छत पर तड़पता रहा, फिर नीचे आ गिरा।

हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और एंबुलेंस मंगवाकर झुलसे छात्र को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखकर पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। करंट लगने से झुलसे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है।

फुटओवर ब्रिज की जगह क्यों चढ़ा मालगाड़ी पर? गांव बसौदी का रहने वाला 16 वर्षीय हर्षित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र है। बताया जा रहा है कि हर्षित बुधवार सुबह करीब 10:40 अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेशन पहुंचा था।