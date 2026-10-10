नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 11 दिन के धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा और जुलूस निकालने पर कड़ी रोक

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों, जुलूसों और विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।

धारा 163 लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।