नोएडा स्कूटी विवाद हत्या मामला: एक नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

मुनीश शर्मा, नोएडा। नया बांस गांव के क्रीड़ा पार्क में दीपावली की रात स्कूटी टकराने के विवाद में दो भाइयों पर ईंट से हमले में एक भाई की मौत मामले में फेज वन थाना पुलिस ने हत्यारोपित एक नाबालिग को मंगलवार को लखनऊ से पकड़ लिया।

उसको न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। दिल्ली, नोएडा में दबिश देने के बाद पुलिस अभी खाली हाथ है। घटना के बाद से आराेपित मोबाइल फोन बंद कर भागे हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज.. एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि अमित के पिता संजय की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल एक नाबालिग को पकड़ा है। अन्य आरोपितों की तलाश में चार टीम जगह-जगह दबिश दे रही हैं।