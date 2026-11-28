जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेफ सिटी परियोजना के लिए प्राधिकरण ने टेंडर आवेदन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब कंपनियां 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगी। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख छह नवंबर थी, जिसे रद कर दिया गया था।

परियोजना के तहत 561 स्थानों पर 1949 कैमरे और 147 जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे। महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि सेक्टर-94 स्थित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइएसटीएमएस) के ऊपर नया कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसे मौजूदा कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा।

सिस्टम में ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को जोड़ने की सुविधा भी होगी। नया कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सीधे जुड़ा रहेगा। किसी घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना, चौकी, पीआरवी और डायल-112 को तुरंत जानकारी भेजी जाएगी। कैमरों में फेस डिटेक्शन तकनीक प्रस्तावित है।