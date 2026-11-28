कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में एक्वा मेट्रो स्टेशन अब केवल यात्रियों के आवागमन तक सीमित नहीं रहेंगे। यहां यात्री मेट्रो का इंतजार करने के साथ खरीदारी भी कर सकेंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तीन नए मेट्रो रूट के 15 स्टेशनों के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला किया है।

एनएमआरसी इन्हें चार मंजिला बनाया जाएगा और दो मंजिलों पर व्यावसायिक परिसर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए स्टेशनों की ऊंचाई बढ़ेगी, जबकि लंबाई और चौड़ाई पहले जैसी ही रखी जाएगी। किस मेट्रो स्टेशन पर लागू होगी योजना? यह योजना ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी, बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 और सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति तक प्रस्तावित मेट्रो मार्गों पर लागू होगी। इन स्टेशनों की लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर होगी। मौजूदा डिजाइन में दो मंजिलें जोड़ने के बाद स्टेशन चार मंजिला हो जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण स्टेशनों का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर कराया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर करीब 45 से 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि चयनित निजी कंपनी लगाएगी। इसके बदले कंपनी को 30 साल के लिए शॉपिंग परिसर लीज पर दिया जाएगा।

कंपनी को क्या होगा फायदा? कंपनी को इसे आगे सब लीज करने का अधिकार भी मिल सकता है। साथ ही, 30 साल के लिए को-ब्रांडिंग का विकल्प भी रखा गया है। योजना के व्यावसायिक मॉडल और निवेश को लेकर एनएमआरसी ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाली 60 कंपनियों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए आमंत्रित किया है। कंपनियों से सुझाव लिए हैं।