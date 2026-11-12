नोएडा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगाई लंबी छलांग, सुपर स्वच्छ लीग में छठा स्थान

कुंदन तिवारी, नोएडा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में नोएडा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सुपर स्वच्छ लीग (गोल्डन सिटी) में छठा स्थान हासिल किया है। तीन से दस लाख आबादी वाले शहरों की इस श्रेणी में देश के 22 शीर्ष स्वच्छ शहरों में नोएडा ने अपनी जगह मजबूत की।

पिछली बार 23 शहरों के बीच नोएडा 14 वें स्थान पर था। प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में शहर ने अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। वर्ष 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा 324 वें स्थान पर था।

लगातार हो रहा सुधार इसके बाद लगातार सुधार के साथ 2021 में शहर देश के शीर्ष पांच शहरों में शामिल हुआ। वर्ष 2022 में 7500 में से 6332 अंक हासिल कर पांचवीं रैंक मिली। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते शहर को पिछले वर्ष सुपर स्वच्छ लीग (गोल्डन सिटी) में शामिल किया गया।

इस बार भी 85 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर नोएडा ने लीग में अपनी जगह कायम रखी। 12500 में से करीब नौ हजार अंक हासिल कर आठ अंक की लंबी छलांग लगाई। शहर को 5-स्टार गार्बेज फ्री सिटी (जीएफसी) रेटिंग और वाटर प्लस प्रमाणन भी मिला है।

इसके साथ ही नोएडा देश के 22 विशिष्ट सुपर स्वच्छ लीग (गोल्डन सिटी) शहरों में शामिल है। करुणेश ने इस उपलब्धि का श्रेय नागरिकों की भागीदारी और अधिकारियों के प्रयासों को दिया। सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के अन्य मानकों पर काम जारी है।