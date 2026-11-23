सुमीत कुमार, नोएडा। नोएडा सेक्टर-61 स्थित रामा अस्पताल में अप्रैल 2026 में छिजारसी निवासी पुष्पा देवी की मौत के मामले में पीड़ित पक्ष को अस्पताल की ओर से मरीज की कान्ट्रास्ट-एन्हांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी आफ एब्डोमेन (सीईसीटी एब्डोमेन) रिपोर्ट नहीं दी गई है।

इससे जांच समिति ने शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट फिलहाल रोक दी है। अब तीन दिसंबर को आरोपित चिकित्सक व स्टाफ के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद समिति जांच रिपोर्ट चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक को भेजेगी।

आरोपों को बताया गया गलत और बेबुनियादी वहीं, अस्पताल की एमडी ने आरोपों को गलत व बेबुनियाद बता प्रथम पक्ष पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। दावा किया कि गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग व मेरठ में पहले हुई जांच में भी उन पर लगाए आरोपों को गलत मिला है। सीईसीटी एब्डोमेन पेट के अंदरूनी अंगों की विस्तृत तस्वीरें लेने वाली एक विशेष रेडियोलाजी जांच है।

छिजारसी निवासी मोहित के शिकायती पत्र पर महानिदेशक डॉ पवन कुमार अरुण ने अपर निदेशक, मेरठ मंडल के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति गठित की है। समिति ने 14 नवंबर को मोहित व उनके अन्य स्वजन के बयान दर्ज किए।

आरोप था कि अस्पताल में चिकित्सक व स्टाफ ने उनकी मां के इलाज में लापरवाही बरती थी। उन्होंने एक आडियो रिकार्डिंग व इलाज में लापरवाही से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य भी जमा कराए थे। आरोपों के आधार पर समिति यह जानना चाहती है कि मरीज को बुखार व अन्य समस्याएं थीं, पर उनका सीईसीटी एब्डोमेन किस आधार पर कराया गया?

मरीज को कौन सी दवाएं दी गई थीं..? मरीज की हालत बिगड़ने पर उन्हें कौन-सी दवाएं दी गई थीं? उस समय अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद थे या नहीं? अपर निदेशक डा.मनोज सेन का कहना है कि तीन दिसंबर को चिकित्सक और स्टाफ को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। बयान व साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।