नोएडा में छठ महापर्व की भव्य तैयारी, बायोडायवर्सिटी पार्क समेत 17 स्थानों पर बनाए जा रहे घाट

जागरण संवाददाता, नोएडा। छठ महापर्व पर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 17 स्थानों पर घाट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सेक्टर-75 में श्री सूर्यदेव पूजा समिति ने सेंट्रल पार्क और सेक्टर-22 में छठ घाट का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है।

सेक्टर-91 के बायोडायवर्सिटी पार्क में पांच हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पवित्र छठघाट बनाया जा रहा है। समिति पदाधिकारियों ने महापर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अन्य सदस्यों के साथ बैठक भी की। घाट पर श्रद्धालुओं में बंटेगा प्रसाद श्रीसूर्यदेव पूजा समिति के अध्यक्ष डा. मुन्ना कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों ने तय किया कि घाट पर श्रद्धालुओं को छठी मैया का फल प्रसाद और भंडारा खिलाया जाएगा। संयोजक ओपी तिवारी, डा. शशांक शेखर, राजीव त्यागी, प्रभात कुमार, ब्रजेश शर्मा, कैप्टन राकेश कुमार, ज्ञानेश मिश्रा, विनोद पटेल ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति, लोक आस्था,धार्मिक श्रद्धा एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अद्भुत प्रतीक है। नहाय-खाय के दिन विशेष साफ-सफाई नहाय-खाय में व्रती प्रातः स्नान कर घर व पूजा स्थल की विशेष साफ-सफाई करेंगे। शुद्ध व पवित्रता से कद्दू-भात सहित सात्विक भोजन बनेगा। भगवान सूर्यदेव को भोग अर्पित करने के बाद व्रती और परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे।

दूसरे दिन छठव्रती दिनभर उपवास रखकर सायंकाल भगवान सूर्यदेव की पूजा करेंगे। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। सेक्टर 22 छठ पूजा घाट बनकर तैयार अस्ताचलगामी भगवान सूर्यदेव को घाट में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति ने सेक्टर-91 के बायोडायवर्सिटी पार्क में छठ घाट बनवाया है। सोसायटियों के पांच हजार से ज्यादा श्रद्धालु घाट पर पूजा करते हैं।