नोएडा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: DCP साद मियां खान और रविशंकर निम समेत कई अधिकारियों के तबादले

जागरण संवाददाता, नोएडा। विधान सभा चुनाव से पहले शासन ने पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर करना शुरु कर दिया है। इसी क्रम में नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां खान और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम का भी शनिवार को तबादला हो गया।