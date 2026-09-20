नोएडा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: DCP साद मियां खान और रविशंकर निम समेत कई अधिकारियों के तबादले
विधानसभा चुनाव से पहले शासन ने पुलिस अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए हैं। नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां ...और पढ़ें
HighLights
विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के तबादले शुरू।
नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां खान का आगरा तबादला।
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम गोरखपुर भेजे गए।
जागरण संवाददाता, नोएडा। विधान सभा चुनाव से पहले शासन ने पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर करना शुरु कर दिया है। इसी क्रम में नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां खान और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रविशंकर निम का भी शनिवार को तबादला हो गया।
साद मियां खान को आगरा कमिश्नरेट और रविशंकर निम को गोरखपुर भेजा गया है। इनकी जगह पर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर से आइपीएस श्रवण कुमार सिंह व पुलिस उपायुक्त आगरा से आइपीएस सैयद अली अब्बास को भेजा गया है।
वहीं कमिश्नरेट में तैनात एडीसीपी संतोष कुमार को लखनऊ कमिश्नरेट और एडीसीपी सुधीर कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के पद पर भेजा गया है। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात एडीसीपी अर्चना सिंह को यहां भेजा गया है।
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