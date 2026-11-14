नोएडा में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड; चोरी का ट्रक दाखिल करने में की थी देरी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेंट्रल नोएडा डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह ने फेज-2 थाने में तैनात प्राइवेट (एसओजी) प्रभारी सहित छह पुलिस कर्मियों को शनिवार को निलंबित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, इनमें प्रभारी उपनिरीक्षक धर्मेंद कुमार, उपनिरीक्षक विकास कुमार, मुख्य आरक्षी जुबैर रिजवी व आशीष कुमार, आरक्षी भूदेव व आशू शामिल रहे।

एक सप्ताह पहले सिगरेट से लदे दिल्ली से चोरी ट्रक और थाना क्षेत्र में लावारिश अवस्था मे मिले ट्रक को दाखिल करने में देरी की गई। इस लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई है।

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