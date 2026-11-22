जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।

सेक्टर-24 थाना पुलिस शनिवार देर रात सेक्टर-33 स्थित प्रकाश अस्पताल के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार तीन संदिग्ध फर्राटा भरते दिखे। तीनों पुलिस को देखकर बच निकलने का प्रयास करने लगे।

फिसलकर गिरी बदमाशों की बाइक

पुलिस के अनुसार, बदमाश आरटीओ कट की ओर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं, हड़बड़ाहट में कुछ दूरी पर जाकर बाइक फिसलकर गिर गई।

एनकाउंटर करने में शामिल रहे पुलिसकर्मी। जागरण

पैर में गोली लगने से बदमाश घायल

इसके बाद बदमाशों ने खुद को पुलिस टीम से घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान साहिबाबाद पप्पू कॉलोनी के नीरज के रूप में हुई है।