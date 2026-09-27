नोएडा में गांजा तस्कर नूरी गैंग पर पुलिस का शिकंजा, छह पर गैंगस्टर एक्ट; अब संपत्ति होगी जब्त
नोएडा पुलिस ने गांजा तस्कर नूरी और उसके पांच साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा पुलिस ने नूरी और पांच साथियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया।
गांजा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति जल्द होगी जब्त।
नूरी समेत गिरोह के सभी सदस्य फिलहाल जेल में हैं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने गांजा तस्कर नूरी और उसके गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया है। इनमें नूरी के साथ आमिर खान, मनोज कुमार, प्रकाश शाह, मोहम्मद फिरोज और पप्पू कुमार शामिल हैं।
आरोपितों की संपत्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही संपत्ति भी जब्त होगी।
30 जून को हुई थी गिरफ्तारी
नोएडा सेक्टर 20 थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि नूरी गिरोह के पांच सदस्य को 30 जून को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरोह की सरगना नूरी ने 23 जुलाई को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वह भी जेल में है।
गिरोह गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है। अब नूरी के अलावा गिरोह में आमिर खान, मनोज कुमार, प्रकाश शाह, मोहम्मद फिरोज और पप्पू कुमार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
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