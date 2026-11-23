जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-6 बी ब्लॉक स्थित प्लास्टिक के फ्लावर बनाने वाली चार मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया।

गार्ड अग्निशमन टीम ने छह गाड़ियों की मदद से आग पर काबू आया, जबकि 19 गाड़ियों की मदद से कूलडाउन की प्रक्रिया की, ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका को खत्म किया जा सके।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रात के समय फैक्ट्री बंद थी। आग के दौरान न कोई फंसा और न ही कोई जनहानि हुई।

वहीं, आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होना सामने आया है। आग से पड़ोसी फैक्ट्री को भी नुकसान हुआ।

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