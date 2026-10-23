नोएडा में कामगारों का बढ़ा वेतन, अक्टूबर से लागू हुआ नया महंगाई भत्ता, चेक करें अब कितनी मिलेगी सैलरी?

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में औद्योगिक शांति बनाए रखने और औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने 74 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की नई दरें घोषित की हैं। नई दरें अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के अनुसार की ओर से शासन न्यूनतम मजदूरी दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत निर्धारित फार्मूले पर शासन स्तर से तय हुईं। इसमें हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर माह में सूचकांक के औसत अंकों के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान करना जरूरी है।

गौतमबुद्ध नगर में भत्ते की नई दरें निर्धारित जनवरी 2026 से जून 2026 तक के औसत 431 अंकों के आधार पर गौतमबुद्ध नगर में भत्ते की नई दरें निर्धारित की गई हैं। अकुशल कामगारों को अब 12885 रुपये मूल मजदूरी में 998.59 रुपये परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़कर कुल मासिक मजदूरी 13883.59 रुपये मिलेगी।