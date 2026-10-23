नोएडा में ई-बसों से सफर: 4 रूटों पर बनेंगे 78 नए बस स्टैंड, जानें आपके सेक्टर में कहां रुकेगी ई-बस?

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ई सिटी बस सेवा के चार रूटों पर 78 नए बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 16 पुराने बस स्टैंड की मरम्मत कराई जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने रूटवार सूची तैयार की है।

इसमें सेक्टरों, मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों, बाजारों और गांवों के आसपास बस स्टैंड बनाने की जरूरत बताई गई है। प्रस्ताव के अनुसार रूट नंबर-1 पर 23, रूट नंबर-2 पर 19, रूट नंबर-3 पर 23 और रूट नंबर-4 पर 13 नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे।

महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि चारों रूटों पर कुल 78 नए बस स्टैंड बनाने और 16 पुराने की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रूट-1 पर एक, रूट-2 पर नौ, रूट-3 पर तीन और रूट-4 पर तीन पुराने बस स्टैंड की मरम्मत होगी। इस तरह कुल 94 बस स्टैंड से जुड़े काम प्रस्तावित हैं।