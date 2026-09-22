नोएडा में बनेगा 29 किमी का नया एक्सप्रेसवे, 5 लाख लोगों को मिलेगी राहत; एयरपोर्ट की दूरी रह जाएगी सिर्फ 30 किमी

कुंदन तिवारी, नोएडा। शहर में यमुना-हरनंदी दोआब क्षेत्र में चार लेन का नया एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना है। यह परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई खंड गाजियाबाद द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दूरी रह जाएगी 30 किमी इस एक्सप्रेसवे के तहत यमुना दोआब को एक किलोमीटर और हरनंदी दोआब को 17 किलोमीटर तक चार लेन में विकसित किया जाएगा। यह मार्ग सेक्टर-150 तक विस्तारित होगा, जहां इसे कोंडली बांगर की ओर से आने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा।

इस परियोजना के तहत किसानों की भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास 22 से 28 मीटर चौड़ी जगह उपलब्ध है। यह नया मार्ग यमुना तटबंध का विस्तार होगा और सेक्टर-135 से 150 तक जाएगा, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से एक रोटरी के माध्यम से जुड़ेगा। इससे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी।

एआई से बनाया गया इंफोग्राफ। नई कनेक्टिविटी से पांच लाख लोगों को सीधा लाभ इस नई कनेक्टिविटी से यमुना किनारे ग्रेटर नोएडा में स्थित 75 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, 25 सेक्टरों और 20 गांवों के लगभग पांच लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों को जाम से राहत मिलेगी और उनका आवागमन सुगम होगा। वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे पर लगभग दस लाख वाहनों का दबाव है, जिसे कम करने के लिए प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है।