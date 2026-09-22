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ग्रेटर नोएडा में ऑडी और ग्लैंजा की जोरदार भिड़ंत, सड़क पर पलटी 50 लाख की कार; Video Viral

By gajendra pandey Edited By: Pooja Tripathi
Published: Tue, 22 Sep 2026 06:18 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में 130 मीटर रोड पर टोयोटा ग्लैंजा और ऑडी कार की टक्कर हुई, जिसमें ऑडी कार सड़क पर पलट गई।

HighLights

  1. बिसरख क्षेत्र में ऑडी और ग्लैंजा की आमने-सामने टक्कर।

  2. टक्कर के बाद ऑडी कार सड़क पर पलट गई।

  3. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को 130 मीटर रोड पर टोयोटा ग्लैंजा और ऑडी कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर से ऑडी कार सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर की मदद से कार सीधी की।

हादसा क्षेत्र के चार मूर्ति चौराहे से कुछ दूरी पर हुआ था। टक्कर के बाद ग्लैंजा सड़क के किनारे चली गई, जबकि ऑडी बीच रोड पर पलट गई। दोनों कारों में सिर्फ ड्राइवर सवार थे।

ऑडी का वीडियो हो रहा वायरल

गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। दोनों कारों के ड्राइवर गाड़ियां लेकर मौके से चले गए थे।

मंगलवार को ऑडी कार को सीधा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस को घटना पता चली।

प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। वीडियो के आधार पर घटना की जांच की जा रही है।