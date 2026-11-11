नोएडा में अब मेट्रो स्टेशन पर होगी शॉपिंग, 3 नए रूट के स्टेशनों का बदलेगा डिजाइन; बनेंगे 4 मंजिला

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी है। इस मार्ग पर पांच नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन से सीधे इंटरचेंज की सुविधा मिलने से लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह परियोजना लाखों नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आवागमन आसान होगा, सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा और आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों, शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना और जनसुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। नोएडा को आधुनिक, सुगम और बेहतर कनेक्टिविटी से युक्त शहर बनाने की दिशा में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समस्त नोएडा एवं ग्रेटर नोएडावासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया है।

-पंकज सिंह, विधायक, नोएडा।