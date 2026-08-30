नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली चोरी का बड़ा खेल, 200 किलोवाट कनेक्शन से 150 घरों को सप्लाई

जागरण संवाददाता, नोएडा। हरनंदी के डूब क्षेत्र बिजली चोरी के मामले में कई परतें खुलतीं जा रहीं हैं। कनेक्शन पर रोक के बावजूद बिजली चोरी और पूर्व में दिए कनेक्शन में निगम की लापरवाही उजागर हुई है। छिजारसी के डूब क्षेत्र से शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला दूसरे दिन पर्थला के डूब क्षेत्र में पहुंचा।

यहां एक घर में 200 किलाेवाट का कनेक्शन मिला। इस घर से पूरी कालोनी के घरों में बिजली दी जा रही थी। निगम ने इस कनेक्शन को काटकर कार्रवाई की। बिजली चोरी करने वाले 12 लोगों पर रविवार को विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। निगम ने दो दिन में 3000 से अधिक अवैध कनेक्शन काटते हुए 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

टीम पहुंची तो लोगों ने किया हंगामा बता दें डूब क्षेत्र में करोड़ों की बिजली चोरी का मामला शासन तक पहुंचा तो फटाफट कार्रवाई शुरू कर दीं गईं। छिजारसी रविवार को दूसरे दिन निगम की टीम अभियान चलाने पहुंची तो लोगों ने हंगामा किया। निगम की टीम मौके से आगे बढ़कर पर्थला के डूब क्षेत्र में पहुंची। यहां भी बिजली चोरी मिली।

150 घरों की कालोनी में सिर्फ एक घर में 200 किलोवाट का कनेक्शन मिला। इससे सभी घरों निजी मीटर लगाकर बिजली दी जा रही थी। हर घर से बिजली देने के एवज में 300 रुपये मीटर का फिक्स और 11 रुपये प्रति यूनिट की वसूली की जा रही थी। टीम ने कार्रवाई कर कनेक्शन काट दिया।

तालबंद दुकान से हो रही अवैध वसूली और लग रहा राजस्व को चूना सेक्टर-123 के डूब क्षेत्र के आंबेडकर सिटी कालाेनी में कार्रवाई करने को टीम पहुंची। यहां एक दुकान बंद मिली। इसके भीतर कई केबलें जा रहीं थीं। टीम को पूछताछ पता चला इस दुकान में मीटर लगे हैं और पूरी कालोनी में बिजली यहीं से दी जा रही है। विजिलेंस की मौजूदगी में निगम की टीम ताला नहीं तोड़ सकी। निगरानी कर दुकान खुलने पर कार्रवाई होगी।

बिजली कटने पर लोग थाने पहुंचे छिजारसी में कार्रवाई हुई तो बिजली गुल हो गई। लोग विरोध करने लगे। कार्रवाई कर रही निगम की टीम का घेराव किया। 20 ट्रांसफार्मर जब्त, केबल और तार उतरने के बाद यहां दूसरे दिन बिजली नहीं आई। कालोनी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने इसका विरोध किया। थाना सेक्टर-63 में लोग अपनी परेशानी और बिजली शुरू करने की गुहार को लेकर पहुंचे।