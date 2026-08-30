दरभंगा में सोमवार को 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, अर्बन और जेल उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों पर प्रभाव

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Electricity Supply Interruption: शहर में 11 केवी लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते सोमवार सुबह चार बजे से नौ बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

इस दौरान दोनार चौक और हनुमान मंदिर के पास 11 केवी लाइन का जंफर खोलने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 33/11 केवी अर्बन उपकेंद्र के दोनार फीडर से जुड़े दोनार चौक, अल्लपट्टी और आसपास के इलाकों में बिजली नहीं रहेगी।