इटावा में किसान की हत्या, बिजली की केबल डालने के विवाद में किसान को मारी गोली

संवाद सूत्र, ऊसराहार (इटावा)। ग्राम नगला जलाल में बिजली के खंभे से केबल डालने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवक ने 55 वर्षीय किसान चरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि विवाद के बाद युवक घर से तमंचा लेकर आया और दो गोलियां मारीं। गोली लगने से घायल किसान को स्वजन इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी आरोपित ने लोडर के पीछे चार राउंड हवाई फायरिंग की और खेतों के रास्ते भाग गया।

रविवार शाम सात बजे गांव निवासी चरण सिंह बिजली के खंभे से नई केबल डाल रहे थे। यह केबल पड़ोसी सोनकली के घर के सामने से होकर जा रही थी। सोनकली के परिवार ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर सोनकली ने अपने नाती राजा को मौके पर बुला लिया। राजा बाइक से वहां आया और घर से तमंचा लाकर चरण सिंह पर गोली चला दी।

पहली गोली चरण सिंह की जांघ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपित ने दूसरी गोली चलाई, जो ऊपर से निकल गई। गोलियों की आवाज सुनकर चरण सिंह के भाई कायम सिंह और भतीजा बंटू मौके पर पहुंचे। वह घायल को लोडर से लेकर जा रहे थे।

आरोप है कि लोडर के आगे बढ़ते ही राजा ने उस पर चार राउंड हवाई फायर किए। फायरिंग से घबराए स्वजन लोडर और घायल चरण सिंह को मौके पर छोड़कर भाग गए। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण आरोपित को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वह खेतों के रास्ते फरार हो गया।

सूचना पर ऊसराहार थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ खेतों में आरोपित की तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में स्वजन घायल चरण सिंह को सीएचसी सरसईनावर ले गए। जहां से चिकित्सक ने उन्हें यूपीयूएमएस रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

चरण सिंह के पुत्र आशीष ने बताया कि पिता ने पहले इसी खंभे से केबल बिछाई थी। खराबी आने के कारण वह नई केबल डाल रहे थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और राजा ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पुरानी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। बिजली की केबल डालने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपित राजा खेतों के रास्ते फरार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तलाश में जुटी हैं।

नहीं था आभास कि राजा चला देगा गोली नगला जलाल गांव में बिजली की केबल डालने को लेकर शुरू हुई बहस ने कुछ ही मिनटों में हत्या का रूप ले लिया। 55 वर्षीय चरण सिंह को यह आभास नहीं था कि सोनकली के दरवाजे पर लगे खंभे से केबल डालने के विवाद में पड़ोसी राजा गोली चला देगा। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य विवाद है, जो बातचीत से सुलझ जाएगा।

कुछ देर में तमंचा लेकर बाहर आया दूसरी ओर, गुस्से की ज्वाला सुलग रही थी। विवाद बढ़ते ही सोनकली ने अपने नाती राजा को फोन किया। राजा कुछ ही मिनटों में बाइक से मौके पर पहुंचा और गाड़ी चरणसिंह के घर के सामने खड़ी कर दी। शुरुआत में राजा शांत दिखा, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। वह अपने दूसरे मकान की तरफ बढ़ा और कुछ देर तमंचा लेकर बाहर आया।