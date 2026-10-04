'बेटा फोन उठाओ, सब ठीक हो जाएगा', पिता की मिन्नतें भी काम न आईं; संभव ने सुपरनोवा बिल्डिंग से कूदकर दी जान

मुनीश शर्मा, नोएडा। संभव बेटा फोन उठाओ और बात करो। घर वापस लौट आओ। सब ठीक हो जाएगा। फोन कॉल नहीं उठाने पर संभव के माता-पिता लगातार मैसेज कर समझा रहे थे।

शुक्रवार शाम करीब 6 बजे भी पिता ने संभव से बात की थी। वह तलाक और कर्ज की चिंता में इस कदर डूबा हुआ था कि पिता के प्रोत्साहित करने पर भी तनाव से बाहर नहीं आ पा रहा था।

3 दिन पहले निकला था घर से परिजनों की बातों का असर इतना हुआ कि उसने शुक्रवार को फोन में आत्महत्या करने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की बात बोलते हुए वीडियाे तो बनाया, लेकिन आत्महत्या नहीं की। वह शनिवार को भी घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने जूते भी पहने, लेकिन फिर से वहीं ख्याल जहन में आने लगे। जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए 3 दिन पहले घर से निकला था।

गुरुग्राम, दिल्ली व नोएडा में बिताने के बाद अस्थाई राहत तो मिली, लेकिन संभव ने स्थाई राहत पाने के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट की बालकनी से कूदना आसान समझा। बेटे की मौत की खबर सुनकर नोएडा पहुंचे परिजन गुमशुम नजर आए।

परिजनों के माथे पर साफ झलक रहा था कि कि काश संभव तुमने बात मानी होती तो कुछ भी असंभव नहीं था। सब साथ मिलकर तुम्हारी हर परेशानी को दूर करते। तुम हम सब के बीच हंस-बोल रहे होते। परिजन शव लेकर देर शाम गुरुग्राम रवाना हो गए।

आठ मीटर तक बिखरे अंग, रेलवे ट्रैक जैसा रहा नजारा धड़ से ऊपर का हिस्सा जमीन पर, धड़ से निचला हिस्सा पार्किंग की छत और शरीर के बीच के हिस्से दीवार से कटकर करीब आठ मीटर तक जहां-तहां फैल गए। विभत्स दृश्य किसी रेलवे ट्रैक जैसा नजर आया।