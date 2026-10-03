क्या 'सुसाइड प्वाइंट' बनती जा रही है नोएडा की सबसे ऊंची इमारत? सुपरनोवा की घटनाओं ने उठाए गंभीर सवाल

डिजटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में इनडोर पार्टी करने वालों का फर्स्ट चॉइस सुपरनोवा कहा जाता है। इस हाई राइज बिल्डिंग में स्थित Airbnb में लोग अपने खास पल को मनाने आते हैं। खास तौर पर आज के युवा यानी जेन जी इस हाई राइज बिल्डिंग में अपनी बर्थडे या बैचलर पार्टी करना पसंद करते हैं।

नोएडा में स्थित इस बिल्डिंग में शनिवार को दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुपरनोवा बिल्डिंग के 43वीं मंजिल से एक युवक ने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद युवक के शरीर कई टुकड़ें हो गए.

कर्ज से परेशान था युवक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया जा रहा है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है युवक बिल्डिंग के 43वीं मंजिल की बालकनी से कूदने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस दौरान बगल के फ्लैट में मौजूद कुछ लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने हाथ छुड़ाकर छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक युवक मानेसर का रहने वाला था और कर्ज की वजह से वह काफी परेशान था।