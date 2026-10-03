कर्ज में डूबे युवक ने नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग की 43वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, टुकड़ों में बिखरा शरीर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसायटी की एक ऊंची इमारत से शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली।

युवक की पहचान संभव जैन, निवासी मानेसर, गुरुग्राम के रूप में हुई है। वह सुपरनोवा के एक एयरबीएनबी में ठहरा हुआ था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

43वीं मंजिल से लगाई छलांग पुलिस के मुताबिक, संभव जैन शुक्रवार को सुपरनोवा में चेक-इन हुआ था। शनिवार को उसे चेक-आउट करना था। चेक-आउट से पहले ही उसने इमारत की 43वीं मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय पास के फ्लैट में कुछ लोग AC रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नीचे कूद गया। युवक की मौके पर मौत बताया गया कि काफी ऊंचाई से गिरने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गिरने से शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि संभव जैन कथित तौर पर कर्ज की समस्या से परेशान था। आत्महत्या से पहले उसने अपने पिता को वॉट्सअप पर मैसेज भेजकर बताया था कि वह जीना नहीं चाहता और आत्महत्या कर लेगा। उसने लिखा कि इसकी जिम्मेदारी खुद उसकी है। हालांकि, आत्महत्या की वास्तविक वजह पोस्टमॉर्टम और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।