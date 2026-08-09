हत्या या आत्महत्या? नोएडा में बैंक प्रबंधक के घर फंदे से लटकी मिली नौकरानी की लाश

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 51 ई ब्लाक स्थित चार मंजिला भवन में तरुण गाबा परिवार संग रहते हैं। नीचे के दो तल पर उनके भाई का परिवार रहता है। वह बैंक में प्रबंधक हैं।

उनके घर बिहार कटियार के सिरकोल गांव की उमा और उसकी बेटी रूबी बतौर घरेलू सहायिका काम करते है। शनिवार शाम को रूबी ने काम करने के बाद चौथे तल पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

जानकारी होने पर स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंची। फारेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम को भेजा। स्वजन ने हत्या कर शव लटकाने के आरोप लगाया। पुलिस पर मामले को दबाने और ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। थाने और घर के बाहर एकत्रित होकर आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।