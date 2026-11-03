नोएडा में भ्रामक सूचनाओं पर श्रम विभाग की सख्ती, कामगारों को मिलेगी सही जानकारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। औद्योगिक नगरी में कामगारों को भ्रामक सूचनाओं से बचाने और जागरूक करने के लिए श्रम विभाग जुट गया है। भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी।

सोमवार को प्रदेश की श्रम आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने सेक्टर-3 स्थित अपर श्रम आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण कर दस्तावेजों का अवलोकन किया।

त्योहारों में बनी रहे शांति

बैठक में उन्होंने जन-सामान्य की शिकायतों का समयबद्ध व संतोषजनक निस्तारण करने और छोटे विवादों को अनदेखा न करने के निर्देश दिए, ताकि त्योहारी सीजन में औद्योगिक शांति बनी रहे।

बीते दिनों दैनिक जागरण का मास्टहेड लगाकर कामगारों के बोनस से संबंधित फर्जी खबर तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई थी। इसके बाद दैनिक जागरण की ओर से सेक्टर-63 स्थित थाने में संबंधित इंटरनेट मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया।

प्रभावी जानकारी के लिए दिया गया निर्देश वहीं, श्रम आयुक्त ने बैठक में सभी अधिकारियों को कामगारों के बीच जाकर सही और प्रभावी जानकारी देने के लिए निर्देशित किया है। उप निदेशक, कारखाना कार्यालय का निरीक्षण कर निवेश मित्र पोर्टल से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए कहा गया है।

श्रम आयुक्त ने ग्रेटर नोएडा की मेसर्स एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड, उद्यमियों व उनके संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। श्रम आयुक्त ने किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं कामगारों तक न पहुंचने के लिए निरंतर सीधा संवाद करने पर बल दिया।