उदयपुर तक पहुंची 40 विला खरीद मामले की जांच, शिखर के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, उदयपुर। आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर के परिवार से जुड़ी करीब 40 विला की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच उदयपुर पर केंद्रित हो गई है।

एसीबी ने सोमवार को उदयपुर जिला कलक्टर और उप पंजीयक कार्यालय को नोटिस जारी कर संबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े रिकार्ड मांगे हैं। जांच एजेंसी जमीन के उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया, जारी स्वीकृतियों और सरकारी स्तर पर हुई कार्रवाई की पड़ताल करेगी।

राज्य सरकार की अनुमति के बाद एसीबी ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। मामले में आरोप है कि अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने एक निजी कंपनी से उदयपुर और अलवर में करीब 40 विला खरीदे।