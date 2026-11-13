नोएडा के बाजारों में महंगाई का असर, 6 महीने में दोगुने हुए प्याज के दाम, दाल-तेल ने बिगाड़ा बजट
नोएडा में पिछले छह महीनों में प्याज, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे परिवारों का मासिक बजट बिगड़ गया है।
HighLights
नोएडा में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई।
प्याज और चीनी के दाम छह महीने में दोगुने से अधिक बढ़े।
परिवार अब मासिक की जगह साप्ताहिक राशन खरीद रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। बाजार से लौटते समय राशन का थैला पहले जितना ही दिखता है, लेकिन उसमें सामान कम होता जा रहा है। छह महीने पहले जिस बजट में महीनेभर का राशन आ जाता था, अब उतने रुपये में जरूरत का सामान जुटाना मुश्किल है।
प्याज, चीनी, दाल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का असर नोएडा के भंगेल, बरौला, हरौला और सेक्टरों के बाजारों में दिख रहा है। दुकानदारों के मुताबिक, ग्राहक पहले की तरह पांच-दस किलो प्याज के बजाय दो-तीन किलो खरीद रहे हैं। दाल और तेल की मात्रा भी कीमत पूछने के बाद तय कर रहे हैं।
6 महीने में दामों में दोगुणा वृद्धि
आंकड़ों के अनुसार, 10 मई से 10 नवंबर 2026 के बीच प्याज की कीमत 24.01 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गई। छह महीने में इसमें दोगुणा से भी अधिक वृद्धि हुई। चीनी की कीमत 43.09 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
महीना नहीं सप्ताह के हिसाब से खरीद रहे राशन
सेक्टर-12 के दुकानदार समीर कुमार और सेक्टर-50 के किराना बाजार के दुकानदार अर्पित के अनुसार, महंगाई से बिक्री प्रभावित हुई है। महीनेभर का राशन एक साथ लेने वाले ग्राहक अब सप्ताह के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं।
भंगेल के सब्जी बाजार में भी ग्राहक प्याज कम मात्रा में ले रहे हैं। सब्जियों के दाम जानने के बाद कई लोग दूसरे विकल्प तलाशते हैं और कुछ परिवार महंगी चीजों की खपत घटा रहे हैं।
चार सदस्यों के परिवार का अनुमानित मासिक खर्च
|सामान
|मात्रा (लीटर/किलो)
|छह माह पहले मूल्य
|अब मूल्य
|दूध
|60 लीटर
|3,544 रुपये
|4,320 रुपये
|अरहर दाल
|दो किलो
|220 रुपये
|280 रुपये
|चना दाल
|दो किलो
|180 रुपये
|240 रुपये
|प्याज
|5 किलो
|50-75 रुपये
|100-120 रुपये
|चीनी
|3 किलो
|120 रुपये
|210 रुपये
|सरसों तेल
|5 किलो
|939 रुपये
|1,054 रुपये
|मूंगफली तेल
|2 किलो
|404 रुपये
|422 रुपये
|देसी घी
|दो किलो
|1,500-2,000 रुपये
|1,800-2,400 रुपये
|प्याज
|पांच किलो
|120-140 रुपये
|300-350 रुपये
कीमतों की तेजी के कारण
कीमतों में तेजी के कारणों में कृषि क्षेत्रों में वर्षा का असमान वितरण, फसल पैदावार पर असर और नई फसल आने में देरी शामिल हैं। खाद, डीजल, बिजली, मजदूरी और सिंचाई की बढ़ती लागत से उत्पादन महंगा हो रहा है।
खाद्य तेल और कुछ दालों के आयात पर निर्भरता के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। त्योहारों में बढ़ी मांग भी कीमतों में तेजी की वजह है।
दाल, तेल और सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का हिसाब बिगड़ गया है, पहले पांच किलों प्याज एकसाथ लाते थे, लेकिन अब कम लाते हैं।
- पाखी, सेक्टर 12 निवासी
आमदनी उतनी ही है, लेकिन दूध, प्याज, चीनी और अन्य रसोई सामान के दाम बढ़ने से खर्च बढ़ रहा है।
- सुनीता, सेक्टर 50 निवासी
पहले जितने रुपये में थैला भरकर राशन आता था, अब उतने में आधा सामान भी नहीं आता। अब जरूरत के हिसाब से खरीदारी करनी पड़ रही है।
- निशा, सेक्टर 19 निवासी
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