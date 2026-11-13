नोएडा के बाजारों में महंगाई का असर, 6 महीने में दोगुने हुए प्याज के दाम, दाल-तेल ने बिगाड़ा बजट

जागरण संवाददाता, नोएडा। बाजार से लौटते समय राशन का थैला पहले जितना ही दिखता है, लेकिन उसमें सामान कम होता जा रहा है। छह महीने पहले जिस बजट में महीनेभर का राशन आ जाता था, अब उतने रुपये में जरूरत का सामान जुटाना मुश्किल है।

प्याज, चीनी, दाल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का असर नोएडा के भंगेल, बरौला, हरौला और सेक्टरों के बाजारों में दिख रहा है। दुकानदारों के मुताबिक, ग्राहक पहले की तरह पांच-दस किलो प्याज के बजाय दो-तीन किलो खरीद रहे हैं। दाल और तेल की मात्रा भी कीमत पूछने के बाद तय कर रहे हैं।

6 महीने में दामों में दोगुणा वृद्धि आंकड़ों के अनुसार, 10 मई से 10 नवंबर 2026 के बीच प्याज की कीमत 24.01 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गई। छह महीने में इसमें दोगुणा से भी अधिक वृद्धि हुई। चीनी की कीमत 43.09 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

महीना नहीं सप्ताह के हिसाब से खरीद रहे राशन सेक्टर-12 के दुकानदार समीर कुमार और सेक्टर-50 के किराना बाजार के दुकानदार अर्पित के अनुसार, महंगाई से बिक्री प्रभावित हुई है। महीनेभर का राशन एक साथ लेने वाले ग्राहक अब सप्ताह के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं।