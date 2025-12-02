Language
    PHOTOS: नोएडा में खुला अनोखा जंगल ट्रेल, 400 टन कबाड़ से बने इस पार्क में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-94 में जंगल ट्रेल का लोकार्पण हुआ। 18.27 एकड़ में फैले इस पार्क में कबाड़ से बने 650 से अधिक जानवर और पक्षियों की आकृतियां हैं। 400 टन स्क्रैप से बने इस पार्क में छह अलग-अलग जोन हैं, जिनमें विभिन्न महाद्वीपों के जानवरों की आकृतियां हैं। मियावाकी तकनीक से 3.50 लाख पौधे लगाए गए हैं। यहां पार्किंग, फूड कोर्ट और प्ले एरिया जैसी सुविधाएं भी हैं।

    Hero Image

    सेक्टर-94 स्थित जंगल ट्रेल पार्क में कबाड़ से बना शेर। फोटो- सौरभ राय

    जागरण संवाददाता, नोएडा। Noida Jungle Trail: सेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के पास 18.27 एकड़ में बने वेस्ट टू वंडर थीम पार्क जंगल ट्रेल का सोमवार को नोएडा विधायक पंकज सिंह ने लोकार्पण किया। विधायक ने एनसीसी कैडेट्स से फीता कटवाया। यह जंगल ट्रेल अब लोगों के लिए खुल गया है। टिकट लेकर यहां घूम सकेंगे।

    कबाड़ से बने इस जंगल में 650 से अधिक जानवर और पक्षियों की आकृतियां बनीं हैं। लोकार्पण में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम, ओएसडी महेंद्र प्रसाद, एसीइओ वंदना त्रिपाठी व सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में संजय बाली समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

    _Noida Jungle Trail

    सेक्टर-94 स्थित जंगल ट्रेल पार्क में कबाड़ से बने कोबरा। फोटो- सौरभ राय

    650 से ज्यादा पशु-पक्षियों की आकृतियों का करें दीदार

    नोएडा की विभिन्न साइटों पर वर्षों से पड़े करीब 400 टन स्क्रैप जिसमें पुराने सरिये, लोहा, बिजली के तार, खंभे और अन्य धातु के कचरे को कलाकारों ने जादू की तरह जीवंत कर दिया। करीब 25 करोड़ की लागत में बने इस जंगल ट्रेल में अब ये कबाड़ हाथी, शेर, जिराफ, पेंगुइन, शार्क बनकर जंगल में खड़े हैं। सेक्टर-94 में बने जंगल ट्रेल को छह जोन में बांटा गया है। हर जोन में उसी महाद्वीप के मूल जानवरों की जीवन आकार की आकृतियां हैं।

    Noida Park

    सेक्टर-94 स्थित जंगल ट्रेल पार्क का उद्घाटन होने के बाद ई-कार्ट में बैठकर पार्क का अवलोकन करजे विधायक पंकज सिंह। जागरण

    रात में लाइटिंग के साथ ये और भी खूबसूरत लगती हैं। सुबह नौ से रात नौ बजे तक प्रतिदिन जंगल टे्रल में लोग घूम सकते हैं। पूरे पार्क में मियावाकी तकनीक से 3.50 लाख से ज्यादा देशी पौधे लगाए गए हैं। सिर्फ एक साल में यहां घना जंगल तैयार हो गया है। चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप सचमुच जंगल सफारी पर निकल आए हों। शुल्क देकर कार्ट की सुविधा का उपयोग कर लोग यहां घूम सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए यह कार्ट सुविधा निश्शुल्क होगी।

    _Noida Jungle Trail (2)

    सेक्टर-94 स्थित जंगल ट्रेल पार्क का एनसीसी की कैडेट से फीटा कटवाकर उद्घाटन करवाते विधायक पंकज सिंह। जागरण

    आगंतुकों के वाहनों के लिए यहां पार्किंग, फूड कोर्ट व कियोस्क, बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया, शौचालय और कार्यक्रमों के खुला एम्फीथिएटर की सुविधा भी बनाई गई है। टिकट के लिए यहां अलग से काउंटर बनाया गया है। आनलाइन या नगद भुगतान कर लोग यहां टिकट ले सकते हैं। बोटेनिकल गार्ड और ओखला बर्ड सेंचुरी के पास यह जंगल ट्रेल बनाया गया है। यह पार्क सिर्फ मनोरंजन नहीं, पर्यावरण संदेश भी है। कचरे को कला में बदला गया है।

    Noida Jungle Trail

    जंगल ट्रेल में सुविधाएं

    • टिकट काउंटर व ऑनलाइन बुकिंग
    • फूड कोर्ट और कियोस्क
    • बच्चों के लिए प्ले एरिया
    • कार्यक्रमों के लिए ओपन एम्फीथिएटर
    • कार्ट सुविधा (आवश्यक व्यक्तियों के लिए मुफ्त)
    • विशाल पार्किंग

    इस दौरान महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, अमित त्यागी, डिंपल आनंद, महेश अवाना, विपिन मल्लह, ओमवीर अवाना, करतार चौहान, प्रदीप चौहान, नीरज चौधरी, योगेंद्र शर्मा, भूपेश चौधरी, अशोक मिश्रा, विमला शर्मा प्रधान, गिरीश कोटनाला, धर्मेंद्र चौहान, विपुल शर्मा, राजेश सिंह, देवेंद्र सिंह, उमाशंकर, भगत भाटी, अतुल त्यागी मौजूद रहे।

    इस तरह जोन में बांटा गया है

    • आस्ट्रेलिया जोन: कंगारू, कोआला, प्लैटिपस
    • एशिया जोन: बाघ, हाथी, राइनो, पांडा
    • यूरोप जोन: भालू, हिरण, उल्लू की विशाल आकृतियां
    • अफ्रीका जोन: शेर, जिराफ, जेब्रा, चीता का झुंड
    • नार्थ व साउथ अमरीका जोन: ग्रिजली भालू, जगुआर, कोंडोर
    • एक्वा जोन: व्हेल, शार्क, आक्टोपस और समुद्री जीवन की आकृतियां

    लाइट और साउंड में सुनाई देंगी जंगली जानवरों की आवाजें

    जंगल ट्रेल में लाइट और साउंड के माध्यम से जंगली जानवरों की दहाड़ और आवाजें सुनाई देंगी। लाइट यहां पर नाइट सफारी का माहौल तैयार करेंगी। शाम ढ़लने के बाद यहां पर लोगों की खासी भीड़ नजर आएगी। पहले दिन यहां पर कुछ लोग ही पहुंचे। वीकेंड पर यहां खासी भीड़ रहने की उम्मीद है।

