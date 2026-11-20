सुमीत कुमार, नोएडा। जनपद में शैक्षणिक और आवासीय समेत अन्य क्षेत्रों को तंबाकू के नशे से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही वृहद स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा।

इसमें प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 80 डाक्टरों समेत अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को अभियान के तहत प्रशिक्षित किया है।

नशा छोड़ने के लिए किया प्रोत्साहित

जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ श्वेता खुराना ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले मरीजों की बीमारी के साथ ही नशे की लत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।