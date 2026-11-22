जागरण संवाददाता, नोएडा। डायबिटीज के बाद बिगड़ती दिनचर्या, खराब खानपान, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्राल व अन्य कारणों से लोग फैटी लिवर के शिकार हो रहे हैं। रविवार को सेक्टर-12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में नोएडा डायबिटिक फोरम के स्वास्थ्य शिविर में 1470 लोगों की जांच हुई।

इसमें करीब शुगर के नए और पुराने 750 मरीज थे, जबकि 30 प्रतिशत लोग नान-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से ग्रस्त पाए गए। जूनून चैरिटेबल सोसायटी एवं एनईए के सहयोग से चिकित्सकों ने ब्लड शुगर एचबीए1सी, फाइब्रोस्कैन, बोन मिनरल डेंसिटी, लंग फंक्शन टेस्ट, न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग, ईसीजी एवं लिपिड प्रोफाइल और यूरिक एसिड की जांच की।

99 साल ने बाताय शुगर कंट्रोल का तरीका शिविर में 99 वर्ष के दो बुजुर्गों ने अपनी शुगर कंट्रोल का तरीका भी बताया। उन्होंने रोजाना सुबह शुद्ध हवा में घूमना, समय से नाश्ता और खाना खाने व डाक्टर की सलाह से दवाई खाने समेत तरीके भी समझाए।