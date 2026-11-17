चेतन राठौर, नोएडा। नवंबर माह में लगातार दमघोंटू स्तर पर बनी रहने के बाद सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे साफ दर्ज की गई।

रविवार को हुई हल्की वर्षा और सोमवार को 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के असर से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। सोमवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 214 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में रहा।

ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई घटा वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई घटकर 171 पर पहुंच गया, जिससे यह आरेंज जोन से बाहर निकलकर येलो जोन यानी 'संतोषजनक' (मध्यम) श्रेणी में आ गया है। सुबह से ही मौसम साफ रहने और तेज हवा चलने के कारण आसमान में प्रदूषण की धुंध नहीं छा सकी, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने की तकलीफ से काफी राहत मिली। बता दें कि बीते दिनों नवंबर में दोनों शहरों की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी तक पहुंच गई थी।