जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-1 एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) चुनाव को लेकर 4 वर्ष से चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया है।

हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2022 के स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

एकल पीठ ने लगाई थी रोक

वर्ष 2021 में पंजीकृत इस संस्था का कार्यकाल पूरा होने पर उप निबंधक मेरठ ने वर्ष 2022 में चुनाव के आदेश दिए थे, जिस पर एकल पीठ से रोक लग गई थी। इस बीच प्रबंधन में अनियमितता के आरोप लगे और मार्च 2026 में संस्था का पंजीकरण भी समाप्त हो गया।

संस्था का होगा नवीनीकरण फ्लैट खरीदार सुबोध कुमार अग्रवाल की विशेष अपील पर उच्च न्यायालय ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को सात दिन में उप-जिलाधिकारी स्तर का निर्वाचन अधिकारी नामित करने को कहा है। प्रोक्सी मतदान पर प्रतिबंध रहेगा और आठ सप्ताह में पारदर्शी चुनाव कराकर संस्था का नवीनीकरण होगा।