जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट- 2015 की धारा-86 (चार) पूर्वव्यापी प्रभाव रखती है और इसके तहत संशोधन से पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित जेजे एक्ट के मामलों को भी चिल्ड्रन्स कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।