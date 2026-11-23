मुनीश कुमार शर्मा, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल की पार्किंग से 19 नवंबर को चोरी किआ सेल्टोस माडल कार पुलिस ने बरामद कर ली है।

कार चोरी के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वे कार बेचने के लिए रविवार को नोएडा आए थे, तभी सेक्टर-58 थाना पुलिस ने उन्हें सेक्टर-57 से गिरफ्तार किया।

पत्नी का उपचार कराने आए थे फोर्टिस अस्पताल

हापुड़ के धनौरा गांव निवासी सुरेश त्यागी 16 नवंबर को पत्नी का उपचार कराने के लिए फोर्टिस अस्पताल आए थे। उनके बेटे चिराग त्यागी ने अपनी कार अस्पताल की पार्किंग में खड़ी की थी। 19 नवंबर को कार चोरी होने पर उन्होंने सेक्टर-58 थाने में केस दर्ज कराया।

थाना प्रभारी अमित तोमर ने बताया कि जांच में तीन संदिग्ध कार ले जाते दिखे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों व सर्विलांस की मदद से उनकी पहचान कासगंज के बिलराम गेट निवासी निकुंज मनि, अशोक नगर निवासी रंजीत कुमार व रामबली कालोनी निवासी शांतनु यादव के रूप में की।