नोएडा फिल्म सिटी को मिला 1000 करोड़ का लोन, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विकासकर्ता कंपनी को निर्माण शुरू करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का ऋण मिल गया है। जल्द ही फिल्म सिटी का शिलान्यास होने की संभावना है। कंपनी को पिछले वर्ष ही भूमि आवंटित हो चुकी है।

शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ आरके सिंह ने प्राधिकरण के सभागार में विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वित्तीय औपचारिकता (फाइनेंशियल क्लोजर) की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। काम जल्द शुरू करने का आदेश बैठक में फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी शामिल हुए। प्राधिकरण कंपनी को भूमि आवंटन से लेकर निर्माण के लिए मास्टर प्लान तक को मंजूरी दे चुका है, लेकिन मौके पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इस पर सीईओ ने नाराजगी जाहिर की और काम जल्द शुरू करने के आदेश दिए।

निर्माण के लिए मिला एक हजार करोड़ का लोन उन्होंने कहा कि यदि कंपनी इसी माह में फाइनेंशियल क्लोजर का कार्य पूरा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की ओर से बताया गया कि निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का लोन मिल चुका है। इसके दस्तावेज भी दिखाए गए। अब कंपनी और प्राधिकरण के वित्तीय विभाग की बैठक होगी।