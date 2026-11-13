AQUA लाइन पर बदल जाएंगे मेट्रो स्टेशनों के नाम? किसानों की मांग पर सांसद ने दिया आश्वासन
भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद महेश शर्मा से मिलकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशनों के नाम ...और पढ़ें
HighLights
किसानों ने मेट्रो स्टेशनों के नाम गांवों पर रखने की मांग की।
सांसद महेश शर्मा ने किसानों की मांग पर सहमति जताई।
मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-27 स्थित कैलाश अस्पताल में शुक्रवार को भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल गौतमबुद्धनगर सांसद डा. महेश शर्मा से मिलने पहुंचा।
संगठन पदाधिकारियों ने नोएडा (सेक्टर-51) से ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर-4) सहित प्रस्तावित एक्वा मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर भारत सरकार और सांसद का आभार जताया।
गांवों की ऐतिहासिक पहचान बनाए रखने की मांग
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम संबंधित मूल गांवों के नाम पर रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिाकरियों ने कहा कि किसानों की पैतृक भूमि पर बसे आधुनिक शहरों और मेट्रो कॉरिडोर के बीच गांवों की ऐतिहासिक पहचान बनी रहनी चाहिए।
अब तक बन चुके नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलकर उन गांवों के नाम पर रखने की मांग की गई, जिनकी भूमि पर स्टेशन बने हैं।
गावों के नाम पर रखा जाए स्टेशननों के नाम
नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर-51 से सेक्टर-4), बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 लिंक लाइन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी विस्तार सहित भविष्य में बनने वाले सभी प्रस्तावित स्टेशनों के नाम भी संबंधित गांवों के नाम पर रखने की मांग की गई।
संगठन ने यह भी आग्रह किया कि आगामी माह दिसंबर में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित शिलान्यास से पहले नामकरण की आधिकारिक घोषणा की जाए।
सांसद ने दिया आश्वासन
सांसद डा. महेश शर्मा ने मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि किसानों का सम्मान सर्वोपरि है और दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर संबंधित स्टेशनों के नाम स्थानीय गांवों के नाम पर रखे जाएंगे।
उन्होंने संबंधित मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) के अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रत्नापाल यादव ने सांसद के रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यह नामकरण क्षेत्र के लाखों किसानों और मूल निवासियों के प्रति सम्मान होगा तथा आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से जोड़ेगा। इस मौके पर दीपू यादव, बिजेंद्र यादव, रहसुदीन, रवि, राजेश पहलवान, कैलाश और अजब चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।