AQUA लाइन पर बदल जाएंगे मेट्रो स्टेशनों के नाम? किसानों की मांग पर सांसद ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-27 स्थित कैलाश अस्पताल में शुक्रवार को भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल गौतमबुद्धनगर सांसद डा. महेश शर्मा से मिलने पहुंचा।

संगठन पदाधिकारियों ने नोएडा (सेक्टर-51) से ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर-4) सहित प्रस्तावित एक्वा मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर भारत सरकार और सांसद का आभार जताया।

गांवों की ऐतिहासिक पहचान बनाए रखने की मांग

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम संबंधित मूल गांवों के नाम पर रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिाकरियों ने कहा कि किसानों की पैतृक भूमि पर बसे आधुनिक शहरों और मेट्रो कॉरिडोर के बीच गांवों की ऐतिहासिक पहचान बनी रहनी चाहिए।

अब तक बन चुके नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलकर उन गांवों के नाम पर रखने की मांग की गई, जिनकी भूमि पर स्टेशन बने हैं। गावों के नाम पर रखा जाए स्टेशननों के नाम नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर-51 से सेक्टर-4), बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 लिंक लाइन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी विस्तार सहित भविष्य में बनने वाले सभी प्रस्तावित स्टेशनों के नाम भी संबंधित गांवों के नाम पर रखने की मांग की गई।