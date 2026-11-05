नोएडा एलिवेटेड रोड मरम्मत में देरी पर उठे सवाल, लोगों ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता नोएडा। सेक्टर-60 से सेक्टर-18 के बीच एलिवेटेड रोड की एक साइड बंद होने और करीब दो सप्ताह बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर कन्फेडरेशन आफ एनसीआर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है।

संस्था ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर जल्द मरम्मत कराने और देरी के कारणों की जांच कराने की मांग की है।

यातायात का दबाव बढ़ गया..

अध्यक्ष डॉ पीएस जैन और महासचिव राजीव गर्ग ने पत्र में बताया कि इस्कॉन मंदिर कट से पहले सड़क पर बने गड्ढे की मरम्मत के लिए एक साइड 10 दिनों तक बंद रखने की जानकारी दी गई थी।