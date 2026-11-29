कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में बनने वाले नए एलिवेटेड रोड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने टेंडर नियमों में बदलाव किया है। अब निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित कंपनी को 10 वर्ष तक रोड के रखरखाव की जिम्मेदारी निभानी होगी। पहले यह अवधि केवल एक वर्ष थी।

यह बदलाव मास्टर प्लान रोड नंबर-1 पर प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये से तैयार होने वाले 5.5 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड और चिल्ला एलिवेटेड रोड को महामाया फ्लाईओवर से यमुना तटबंध तक जोड़ने वाले 350 करोड़ से बनने वाले 2.3 किलोमीटर लंबे लिंक एलिवेटेड रोड के टेंडर नियमों में किया गया है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं का निर्माण तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य प्राधिकरण ने रखा है।

10 साल तक कंपनी की होगी रखरखाव की जिम्मेदारी इसकी विस्तृत कार्ययोजना आईआईटी रुड़की से मंजूर होकर आ चुकी है। निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष तक निर्माण कंपनी को मरम्मत, रखरखाव और गुणवत्ता से जुड़ी जिम्मेदारियां अब निर्माण कंपनियों को निभानी होंगी।

हालांकि एनसीआर के किसी शहर में सड़क का पांच वर्ष से अधिक रखरखाव का नियम अभी कही भी नहीं है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने दस वर्ष का नियम लागू कर टेंडर हासिल करने की प्रतिस्पर्धा व निर्माण गुणवत्ता के बीच लक्ष्मण रेखा अवश्य खींच दी है।

बार-बार आ रही शिकायत बता दें कि प्राधिकरण ने यह फैसला सेक्टर-27, 28 से सेक्टर-60, 61 के बीच बने करीब 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड में बार-बार सामने आई खामियों के बाद लिया है। वर्ष 2017 में यातायात के लिए खोले गए इस मार्ग पर कई बार सड़क धंसने, गड्ढे होने और सतह खराब होने की शिकायतें मिली हैं।