जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में वाहन मालिकों के लिए चालान का जुर्माना जमा करने शनिवार को विशेष लोग अदालत का आयोजन किया गया। जुर्माना राशि जमा करने के लिए वाहन मालिकों की भीड़ पहुंच गई। लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग अदालतों में चालान निस्तारण के लिए विशेष काउंटर बनाए गए थे।

लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया की व्यवस्थाएं परखीं। वाहन मालिकों को चालान निस्तारण के लिए निर्धारित काउंटरों पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी गई। अदालत में मुख्य रूप से यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित चालानों के निस्तारण पर जोर रहा। अलग-अलग अदालतों में काउंटर बनाए जाने से मामलों को निस्तारित करने की व्यवस्था की गई थी।