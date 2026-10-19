नोएडा में रफ्तार पकड़ेंगी ई-सिटी बसें, 4 रूटों पर बनने जा रही स्पेशल लेन; इस साल मिलेंगी 200 नई बस

जागरण संवाददाता, नोएडा। ई-सिटी बसों का संचालन बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण चार रूट पर लेन मार्किंग कराएगा।

इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इच्छुक एजेंसियां 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगी। लेन मार्किंग के काम पर करीब 45.80 लाख रुपये खर्च होंगे।

चार ई-सिटी बस रूट पर होगी लेन मार्किंग

नोएडा प्राधिकरण की ओर से ई-सिटी बस शेल्टर के रूट नंबर 1, 2, 3 और 4 पर लेन मार्किंग कराई जाएगी। इसका उद्देश्य इन रूट पर ई-सिटी बसों का संचालन बेहतर बनाना है।

फिलहाल सेक्टर-38ए स्थित बोटेनिकल गार्डन से चार रूट पर 50 ई-सिटी बसें चल रही हैं। ये बसें नोएडा के आंतरिक हिस्सों के अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक जाती हैं। 12 जून से शुरू हुआ था संचालन नोएडा में ई-सिटी बसों का संचालन 12 जून से शुरू हुआ था। यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। यात्रियों को बसों के रूट की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।