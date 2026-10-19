नोएडा के 40 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, स्पोर्ट्स सिटी की अड़चन दूर; जल्द मिलेगा ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट

कुंदन तिवारी, नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान पर दर्ज 225 आपत्तियों का निस्तारण हो गया है। अब प्रत्येक परियोजना की अलग-अलग सुनवाई होगी और इसी माह प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।

माह के अंत तक कई बिल्डर परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने का रास्ता खुल सकता है, जिससे करीब 40 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आपत्तियों के निस्तारण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-78-79, सेक्टर-150 और सेक्टर-152 के अलग-अलग भूखंडों के लिए बिल्डरों की ओर से तैयार संशोधित लेआउट प्लान पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। इस पर कुल 225 आपत्तियां दर्ज हुईं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर थी।

आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण में दोनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्येक परियोजना की सुनवाई अलग-अलग की जाएगी।