UP International Trade Show: नोएडा से एक्सपो मार्ट तक चलेंगी 25 ई-सिटी बसें, हर 20 मिनट में मिलेगी सेवा

जागरण संवाददाता, नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच तीन रूट पर 25 बसें संचालित की जाएगी।

सभी बसों का संचालन बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट तक होगा। यात्रियों को हर 20 मिनट के अंतराल पर यह ई सिटी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ट्रेड शो में पहुंचने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।