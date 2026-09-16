राधाष्टमी पर आगरा से चलेंगी यूपी रोडवेज की 160 स्पेशल बसें, बरसाना में अस्थाई बस स्टैंड

जागरण संवाददाता, आगरा। राधाष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने विशेष बस संचालन की तैयारी की है। 18 से 20 सितंबर तक आगरा क्षेत्र से बरसाना के लिए 160 बसें संचालित की जाएंगी। मंगलवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में हुई बैठक में संचालन की समीक्षा कर अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

आरएम रोडवेज बीपी अग्रवाल ने बताया कि आगरा से बरसाना वाया मथुरा-गोवर्धन 50, मथुरा से बरसाना वाया गोवर्धन 60, वृंदावन से बरसाना 30, मथुरा से बरसाना वाया छाता पांच और मथुरा से बरसाना वाया कोसी 15 बसें चलेंगी। बरसाना में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड से बसों का संचालन होगा।

तीन पालियों में तैनात रहेंगे अधिकारी और कर्मचारी बरसाना, गोवर्धन, भूतेश्वर बस स्टेशन और आगरा आईएसबीटी पर तीनों पालियों में अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे। बसों की साफ-सफाई, सुरक्षित संचालन और यात्री सुविधाओं पर विशेष जोर रहेगा। मार्ग पर प्रवर्तन की भी व्यवस्था की जाएगी।