Radha Ashtami 2026: राधा रानी की सबसे छोटी सखी सुदेवी की कहानी, सितार बजाने में थीं माहिर, इब्राहिम लोदी ने तोड़ा था मंदिर

अभिषेक सक्सेना, मथुरा। Radha Rani Temple History कृष्ण प्रिया राधारानी का जन्मोत्सव 1९ सितंबर को मनाया जाएगा। कान्हा जन्मोत्सव के बाद पूरा ब्रज मंडल उनकी प्राण प्रिय शक्ति राधारानी के जन्मोत्सव में जुट जाता है। विश्व विख्यात राधारानी मंदिर में राधारानी भगवान श्रीकृष्ण के साथ विराजमान होकर दर्शन देती है।

वहीं विशेष आयोजनों पर राधारानी की सबसे प्रिय सखी ललिता व विशाखा राधाकृष्ण के साथ मंदिर परिसर में विराजमान होती हैं। वहीं राधा की एक और प्रिय सखी थीं, जिनका नाम था सुदेवी। बरसाना को आदि वृंदावन कहा जाता है। अष्ट दल कमल की संकल्पना में कमल के मध्यभाग में राधारानी का स्थान है। कमल के आठ दलों के रूप में उनकी अष्ट सखिया विराजमान हैं। इसी तरह कमल के मध्य भाग में बरसाना है और इसके चारों ओर अष्ट सखियों के गाव मौजूद हैं।

बरसाना से पांच किलो मीटर दूर है सुनहरा गांव Radha Ashtami Story राधा की सबसे छोटी और प्रिय सखी सुदेवी का गांव सुनहरा वर्तमान में भरतपुर जिले में है। राधा की सबसे छोटी सखी सुदेवी इतना अच्छा सितार बजाती थीं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी नित्य लीलाओं में वाम स्थान दिया। सुदेवी के गांव सुनहरा है, बरसाना से पांच किमी दूर सुदेवी सखी का मंदिर है।